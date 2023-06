HAMLET — Richmond Community College has announced its honor lists for the 2023 Spring Semester. The President’s List identifies students who earn an “A” in all courses and have a 4.0 grade point average while carrying 12 or more semester credit hours excluding developmental courses. The Dean’s List identifies students who attain a minimum grade point average of 3.5 with no grade lower than a “B” while carrying 12 or more semester credit hours excluding developmental courses.

President’s List:

Richmond County

· Cristian Aguilera

· Iris Allred

· Alexander Bahneman

· Dana Blubello

· Xiomara Campos Pascacio

· Emily Carlyle

· Maren Carter

· Taylor Chappell

· Autumn Chavis

· Paiglyn Chavis

· Alexander Clay

· Nathan Cloninger

· Erika Cordova

· Justin Covington

· Carson Dixon

· Kennedy Fields

· Madison Gainey

· Danielle Gould

· William Greene

· Ayana Griffin

· Campbell Gross

· Carson Hadinger

· Hayden Hadinger

· Diundra Haith

· Caroline Hunsucker

· Assem Hussien

· Cameron Jacobs

· Erin Jernigan

· Savannah Jordan

· Mary Killough

· Jackson Kimbrell

· Alyssa Kirkendall

· Branson Lear

· Mary Lee

· Carlyn Leggett

· Mark Lynn

· Matthew Mabe

· Cameran McAuley

· Hannah McDonald

· Lotorius McDonald

· Connor McLaughlin

· John McLester

· Carla Medina

· Maggie Moss

· Ann Nguyen

· Nicholas Nguyen

· Shelia Orr

· Nicholas Pait

· James Potterfield

· Carma Pressley

· Carlie Ramsey

· Aliyah Reynolds

· Syerra Robinson

· Shannon Sanders

· Savannah Shepard

· Meredith Standridge

· Joydan Styles

· Rachel Valk

· Lorenzo Vega-Vazquez

· William Wallace

· Abbey Webb

· Abigail Williams

· Lanesha Williams

· Brandon Wilson

· Lily Wilson

· Damian Zamora

Dean’s List

Richmond County

· Jameson Allen

· Emily Atilano

· Cassie Austin

· Stephanie Baldwin

· Rhonda Blackmon

· Jenna Blevins

· Carlos Bollaz Vargas

· Ashiana Brinson

· Joshua Camacho

· Ryan Carriker

· Arazeli Castillo

· Uriel Chaparro

· Kayla Currie

· Tristan Dycus

· Tierra Ellerbe

· Jacob Estridge

· James Fain

· Alaina Fields

· Chloe Foster

· Eveie Futrell

· Yesenia Garcia

· Jadyn Gomiller

· Lance Greene

· Anthony Haynes

· Kablessya Holmes

· Madison Jenkins

· Riley King

· Madisyn Locklear

· Abbygayle Lowery

· Tyler Mabe

· Krystina Matthews

· Cheyenne McDonald

· Joshua McKenzie

· Meghan McKenzie

· Landon McMinimy

· Natalie Meacham

· Rebeca Mendoza

· Caleb Moore

· Kyleigh Morrison

· Jeniseha Oliver

· Paul Pankey

· MaKayla Parks

· Kimberly Phifer

· Tobias Puma

· Christian Quick

· Laci Ricks

· Coy Rierson

· Kadia Rucker

· Junior Sanchez

· Madelyn Sessoms

· Kelsey Sheffield

· Kenneth Smith

· Kalei Sriratanakoul

· Bryan Stevens

· Cadence Thompson

· Holly Warwick

· Ryan Watkins

· Donald Watson

· Eisley Wheeler

· Haley White

· Jacqueline Zapata